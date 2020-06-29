Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов 

РИА Новости 2 часа назад
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
Фото: РИА Новости
Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 310 пациентов, выписаны 13, пять человек умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Как Максим Фадеев похудел на 100 килограмм
Последние новости
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима Врач рассказал о неожиданном эффекте масочного режима
Новости Москвы , Общество , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Невзоров грубо унизил Собчак
Невзоров грубо унизил Собчак
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
Опубликовано «лучшее за 40 лет» фото НЛО
В РПЦ прокомментировали нападение на Собчак
В РПЦ прокомментировали нападение на Собчак
Видео
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
00:16
Опубликовано видео пожара в квартире на западе Москвы
Происшествия Новости Москвы
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
00:18
Секс сотрудников ООН в служебном авто попал на видео
В мире Ближний Восток
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
00:42
Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
00:42
Российскую военную колонну в Сирии засняли на видео
Армия
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
01:43
Судьба С-400 в Турции висит на волоске
Армия
Невзоров грубо унизил Собчак
05:20
Невзоров грубо унизил Собчак
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение