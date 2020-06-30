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Загруженность дорог Москвы оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
Загруженность дорог оценивается в пять баллов
Фото: РИА Новости
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
По его информации, на МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Левобережный, Северное и Южное Тушино, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное, Капотня, Лосиноостровский.
В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Строгинском и Хорошевском шоссе, ул. Свободы, на Рублевском и Можайском шоссе, ул. Молодогвардейская, на Университетском, Ленинском, Ломоносовском, Севастопольском и Балаклавском проспектах, проспекте Вернадского, ул. Профсоюзная, Липецкая, Варшавском и Каширском шоссе, ул. Липецкая, Люблинская, проспекте Андропова, Волгоградском и Рязанском проспектах, на шоссе Энтузиастов, в районе станции метро «Семеновская», на ул. Большая Черкизовская, Стромынка, на Ярославском и Алтуфьевском шоссе, проспекте Мира, ул. Енисейская, Большая Академическая, Яблочкова, Руставели, Новомосковская.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Сокольники, Марьина Роща, Беговой, Пресненский. На Садовом кольце движение затруднено в районах Пресненский, Арбат, Замоскворечье, Таганский.
В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Софийской, Москворецкой и Котельнической набережных, на ул. Большая Якиманка, Новый Арбат, Большая Никитская, Яузская, на Никитском и Тверском бульварах, в районе Боровицкой площади.
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