Загруженность дорог оценивается в пять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».

По его информации, на МКАД автомобильные заторы образовались в районах Дмитровский, Левобережный, Северное и Южное Тушино, Ясенево, Чертаново Южное, Бирюлево Западное и Восточное, Капотня, Лосиноостровский.

В пределах МКАД зафиксированы затруднения в движении на Ленинградском, Строгинском и Хорошевском шоссе, ул. Свободы, на Рублевском и Можайском шоссе, ул. Молодогвардейская, на Университетском, Ленинском, Ломоносовском, Севастопольском и Балаклавском проспектах, проспекте Вернадского, ул. Профсоюзная, Липецкая, Варшавском и Каширском шоссе, ул. Липецкая, Люблинская, проспекте Андропова, Волгоградском и Рязанском проспектах, на шоссе Энтузиастов, в районе станции метро «Семеновская», на ул. Большая Черкизовская, Стромынка, на Ярославском и Алтуфьевском шоссе, проспекте Мира, ул. Енисейская, Большая Академическая, Яблочкова, Руставели, Новомосковская.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Сокольники, Марьина Роща, Беговой, Пресненский. На Садовом кольце движение затруднено в районах Пресненский, Арбат, Замоскворечье, Таганский.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на Софийской, Москворецкой и Котельнической набережных, на ул. Большая Якиманка, Новый Арбат, Большая Никитская, Яузская, на Никитском и Тверском бульварах, в районе Боровицкой площади.