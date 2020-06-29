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Москва вошла в топ-20 самых технологических городов Европы 

ТАСС и ещё 16 3 часа назад
Москва вошла в топ-20 технологических городов Европы
Фото: РИА Новости
Москва вошла в топ-20 самых перспективных технологических городов Европы, заняв 18-е место, в пятерке лидеров — Лондон, Париж, Дублин, Амстердам, Берлин. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
Рейтинг Tech Cities of the Future 2020/21 составлен журналом fDi Intelligence и специализированным изданием о технологиях и инновациях TNW (The Next Web) в этом году впервые.
"В рейтинге рассмотрены 76 европейских городов, которые оценивались с точки зрения привлечения капитала, наличия квалифицированных сотрудников и развитости инфраструктуры. Москва в этом году заняла 18-е место, а по одной из пяти категорий рейтинга, Экосистема стартапов, поднялась сразу на 10-ю строчку", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Общий рейтинг сформирован на основе результатов, которые города набрали в каждой из пяти категорий — "Экономический потенциал", "Инновации и привлекательность", "Уровень прямых иностранных инвестиций", "Экосистема стартапов" и "Рентабельность". Дополнительные баллы присваивались, если город попал в отдельную, шестую, категорию FDI Strategy, сформированную на основе собственных опросов fDi Intelligence.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся в материале, Москва с каждым годом становится все более привлекательным городом для инвестиций, в том числе в сфере высоких технологий, и успешно конкурирует в этом направлении с такими мировыми центрами, как, например, Хельсинки или Милан. В городе создана благоприятная среда для развития стартапов и цифровых платформ. Работа по внедрению инновационных решений в жизнь города показала свою востребованность в период режима временных ограничений, когда резко вырос спрос на получение услуг и товаров с помощью онлайн-сервисов.
Журнал fDi входит в Financial Times Group и составляет рейтинги городов и регионов с точки зрения их перспективного развития в ближайшие два года. Помимо Tech Cities of the Future, издание каждые два года публикует комплексный рейтинг European Cities and Regions of the Future. В его последнем издании Москва в общем зачете среди крупнейших городов Европы попала в топ-10.
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Комментарии
Новости Москвы , Владимир Ефимов , Правительство Москвы , Financial Times
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