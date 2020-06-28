Все новости на карте

Три фонтана заработают в парке Северного речного вокзала после реконструкции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Три фонтана заработают после завершения реконструкции парка Северного речного вокзала. Два исторических фонтана, которые расположены на одной из продольных аллей парка, почти не сохранились до наших дней, остались только нижние чаши. Специалистам придется восстанавливать утраченные элементы по архивным фотографиям и документам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при реконструкции полностью заменят оборудование, подающее воду, а также восстановят площадки, на которых расположены фонтаны.