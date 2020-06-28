Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три фонтана заработают в парке Северного речного вокзала после реконструкции 

Москва меняется и ещё 1 28 июня 2020
Три фонтана заработают в парке Северного речного вокзала
Фото: Москва меняется
Три фонтана заработают в парке Северного речного вокзала после реконструкции. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Три фонтана заработают после завершения реконструкции парка Северного речного вокзала. Два исторических фонтана, которые расположены на одной из продольных аллей парка, почти не сохранились до наших дней, остались только нижние чаши. Специалистам придется восстанавливать утраченные элементы по архивным фотографиям и документам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при реконструкции полностью заменят оборудование, подающее воду, а также восстановят площадки, на которых расположены фонтаны.
Видео дня. В разводе Прилучного и Муцениеце винят актрису
Москва меняется: последние новости
Реставрационные работы возобновились на ВДНХ после перерыва из-за пандемии коронавируса Реставрационные работы возобновились на ВДНХ после перерыва из-за пандемии коронавируса Более 200 голубей выпустят в небо у московского Музея Победы 24 июня Более 200 голубей выпустят в небо у московского Музея Победы 24 июня Сергей Собянин обещал наказывать за принуждение к участию в общероссийском голосовании Сергей Собянин обещал наказывать за принуждение к участию в общероссийском голосовании
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
Последствия избиения Собчак оказались намного серьезнее
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
«Он и предаст, и продаст». Российским властям посоветовали не доверять…
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Польская молодежь меняет свое мнение о России
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Европа раскрыла шокирующую правду о коронавирусе
Видео
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
00:10
Поездка грузового поезда по Крымскому мосту попала на видео
Общество
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
00:12
Опубликовано видео горящего автобуса на трассе в Ленобласти
Происшествия
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
01:46
Скандал Волочковой с полицейскими попал на видео
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
01:09
Опубликовано видео задержания террориста во Владикавказе
Происшествия Криминал
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
00:15
Гильотина у дома богатейшего человека в мире попала на видео
В мире США
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
01:06
Украинец вышел на берег моря с гранатой и попал на видео
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
01:43
Опубликовано видео с накормившим людей «Человеком-пауком»
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
01:11
Футболистки разрыдались во время акции в поддержку BLM и попали на видео
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
06:23
Противостояние двух жирафов в парке Крюгера попало на видео
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение