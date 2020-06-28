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Программа «Миллион призов» оживит экономику столицы 

Москва меняется 6 часов назад
Программа «Миллион призов» оживит экономику столицы
Фото: Москва меняется
Программа «Миллион призов» оживит экономику столицы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Город выделил 5 млрд руб. на призовой фонд программы «Миллион призов». Это делается для того, чтобы включить механизмы: после долгих простоев предприниматели сейчас открываются, и эти деньги можно будет потратить у партнеров — это магазины, рестораны, транспорт. Партнеры приходят, уходят, у кого какие возможностью есть. И рестораны заинтересованы, чтобы к ним пришли. Поэтому они дают карту лояльности или скидки, чтобы как можно больше к ним людей пришло. И люди приходят и свои деньги добавляют, что-то тратят», — говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом более 5 млрд руб. вернется в бюджет города.
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