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Собянин рассказал об обвинениях в сумасшествии из-за карантина в Москве 

Говорит Москва и ещё 3 38 минут назад
Собянин рассказал об обвинениях в сумасшествии из-за карантина в Москве
Фото: Газета.Ru
«Звонили мне, говорили: „С ума сошёл что ли? Ты чего? Мы едем в Италию, во Францию… что нам, билеты сдавать?“», — сказал Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Мэр Москвы отметил, что у людей было «полное непонимание» и в случае катастрофы с коронавирусом горожане бы спросили: «Уважаемый мэр, чего же ты не принимал решения своевременно? Ты что, не видел, что происходит в других странах?».
Собянин указал, что многие крупные города мира не справились с эпидемией, причём это «развитые мегаполисы развитых стран».
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Италия , Франция
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