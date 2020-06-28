Собянин рассказал об обвинениях в сумасшествии из-за карантина в Москве 

«Звонили мне, говорили: „С ума сошёл что ли? Ты чего? Мы едем в Италию, во Францию… что нам, билеты сдавать?“», — сказал Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Мэр Москвы отметил, что у людей было «полное непонимание» и в случае катастрофы с коронавирусом горожане бы спросили: «Уважаемый мэр, чего же ты не принимал решения своевременно? Ты что, не видел, что происходит в других странах?».
Собянин указал, что многие крупные города мира не справились с эпидемией, причём это «развитые мегаполисы развитых стран».