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Концерт пианиста Дениса Мацуева в парке «Зарядье» 2 июля пройдет без зрителей 

Агентство «Москва» и ещё 5 2 часа назад
Денис Мацуев даст концерт в «Зарядье»
Фото: РИА Новости
Концерт народного артиста РФ, пианиста Дениса Мацуева в парке «Зарядье» 2 июля 2020 года проведут без зрителей. Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной его открытому концерту, приуроченному к 45-летию пианиста.
«К сожалению, на данный момент массовые мероприятия запрещены в Москве. Если есть риск, то мы подождем, это все вернется», — сказал Мацуев.
Он добавил, что министерство культуры РФ направило в Роспотребнадзор рекомендации по снятию ограничений с концертов.
«В этих рекомендациях сказано, что с августа месяца мы хотим выходить в пробные концерты с дистанцией в зале и в оркестре. Мы надеемся, что к осени уже в каком-то виде мы выйдем в концертную жизнь», — отметил Мацуев.
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Новости Москвы , Другое , Денис Мацуев , Роспотребнадзор
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