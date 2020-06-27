Строительство метро в Москве ускорят 

Темпы строительства метрополитена в Москве ускорят. Об этом сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города.

Он отметил, что на протяжении последних нескольких лет московские метростроители держат один из самых высоких темпов работ в мире. Благодаря активному строительству будет решена задача по транспортному обеспечению москвичей и улучшению дорожной ситуации в городе, добавил заммэра.

Крупнейшим проектом строительства является Большая кольцевая линия (БКЛ). В настоящее время пройдено около 80 процентов всех тоннелей этой линии, идут работы на всех будущих станциях.

Бочкарев также заявил, что в ближайшие три-четыре года более 90 процентов жителей Москвы получат станции метро на расстоянии около километра от дома.