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Строительство метро в Москве ускорят 

Мослента и ещё 6 2 часа назад
Строительство метро в Москве ускорят
Фото: РИА Новости
Темпы строительства метрополитена в Москве ускорят. Об этом сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города.
Он отметил, что на протяжении последних нескольких лет московские метростроители держат один из самых высоких темпов работ в мире. Благодаря активному строительству будет решена задача по транспортному обеспечению москвичей и улучшению дорожной ситуации в городе, добавил заммэра.
Крупнейшим проектом строительства является Большая кольцевая линия (БКЛ). В настоящее время пройдено около 80 процентов всех тоннелей этой линии, идут работы на всех будущих станциях.
Бочкарев также заявил, что в ближайшие три-четыре года более 90 процентов жителей Москвы получат станции метро на расстоянии около километра от дома.
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