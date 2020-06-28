Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам объяснили повышенную активность комаров 

Мослента и ещё 2 1 час назад
Москвичам объяснили повышенную активность комаров
Фото: Никеричев Андрей /Агентство «Москва
Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил жителям столицы повышенную активность комаров текущим летом. Это связано с отменой режима ограничений, введенного из-за распространения коронавируса, рассказал он в беседе с «Москве 24».
«Была самоизоляция, люди не выходили на улицу, а сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых. И они стали более активны. Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение», — объяснил эксперт.
По словам Захарова, сезон комаров начинается уже в середине мая. В это время в столице все еще продолжал действовать режим ограничений, из-за чего у насекомых был дефицит в питании. Теперь они восполняют свою потребность и ведут себя агрессивно.
22 июня сообщалось, что в Москве продолжает действовать масочный режим. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил об этом и сказал, что привычный ритм жизни настанет только после поэтапного послабления мер. Отмечается, что столичные власти будут принимать решения, основываясь на анализе реальной ситуации и прогнозах развития новых вспышек инфекции.
9 июня был отменен режим самоизоляции, и москвичам разрешили выйти в парки и скверы, также открылись салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, а также зоопарки. 23 июня постепенно стали открываться рестораны и фитнес-залы, закрытые весной из-за распространения коронавирусной инфекции.
Видео дня. Ксения Собчак и её оператор сняли побои и намерены судиться
Мослента: последние новости
Салют Победы в Москве показали на видео Салют Победы в Москве показали на видео Москва снова встанет в пробках из-за военной техники Москва снова встанет в пробках из-за военной техники Собянин рассказал о звонках возмущенных ограничениями москвичей Собянин рассказал о звонках возмущенных ограничениями москвичей
Комментарии
Новости Москвы , Анатолий Захаров , Сергей Собянин , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
«Салон ужаса»: Заворотнюк изуродовали парикмахеры
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Господь послал вразумление»: объяснен перелом носа Собчак
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
Видео
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
01:01
Опубликовано видео салюта в честь праздника выпускников «Алые паруса»
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
00:20
Водители устроили противостояние с любителем езды по обочине и попали на видео
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
04:01
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
00:32
Опубликовано видео полетов самолетов Ту-142МК над нейтральными водами
Невзоров унизил Собчак
05:20
Невзоров унизил Собчак
Общество
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
00:13
Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео
В мире
Смерч в Вологодской области попал на видео
00:34
Смерч в Вологодской области попал на видео
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
02:02
«Ксюху…ткнули клумбой в рыло»: Шнуров посвятил стих Собчак
Шоу-бизнес
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
00:24
Сильнейший ливень во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Трамп назвал причину исключения России из G8
00:47
Трамп назвал причину исключения России из G8
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение