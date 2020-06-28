Москвичам объяснили повышенную активность комаров 

Энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил жителям столицы повышенную активность комаров текущим летом. Это связано с отменой режима ограничений, введенного из-за распространения коронавируса, рассказал он в беседе с «Москве 24».

«Была самоизоляция, люди не выходили на улицу, а сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых. И они стали более активны. Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение», — объяснил эксперт.

По словам Захарова, сезон комаров начинается уже в середине мая. В это время в столице все еще продолжал действовать режим ограничений, из-за чего у насекомых был дефицит в питании. Теперь они восполняют свою потребность и ведут себя агрессивно.

22 июня сообщалось, что в Москве продолжает действовать масочный режим. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил об этом и сказал, что привычный ритм жизни настанет только после поэтапного послабления мер. Отмечается, что столичные власти будут принимать решения, основываясь на анализе реальной ситуации и прогнозах развития новых вспышек инфекции.

9 июня был отменен режим самоизоляции, и москвичам разрешили выйти в парки и скверы, также открылись салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе, а также зоопарки. 23 июня постепенно стали открываться рестораны и фитнес-залы, закрытые весной из-за распространения коронавирусной инфекции.