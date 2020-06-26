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Электробусы вышли на маршрут Т21 

Москва меняется 6 часов назад
Электробусы вышли на маршрут Т21
Фото: Москва меняется
Электробусы вышли на маршрут Т21. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«С 23 июня на маршруте Т21 начали работать электробусы. Современный и экологичный транспорт курсирует от остановки «Берег Москвы-реки» до станции метро «Полежаевская», проезжая по Таманской улице, мимо Серебряного бора, через проспект Маршала Жукова и станцию МЦК Хорошево», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на прошлой неделе электробусы вышли на маршрут № 231 — от остановки «Беловежская улица» до станции метро «Филевский парк».
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