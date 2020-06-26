Собянин оценил систему электронного голосования

"Мы вели системную работу по выверке всех баз данных: электронных баз данных, ЦИКовской базы данных, УИКов, ТИКов и так далее. И эту работу проводим в постоянном режиме, ежедневно, затем еще по итогам, перед 1 числом, полная выверка баз — это исключает всякие провокации, попытки задвоения голосов и так далее. Система работает таким образом, чтобы пресекать любое нарушение, особенно если это нарушение сделано умышленно. Поэтому система, я думаю, будет достаточно надёжная и удобная и в этот раз", — рассказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.