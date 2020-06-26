В Москве провели около 4,5 млн тестов на COVID-19 

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели около 3,5 млн тестов на коронавирус методом ПЦР-диагностики и 1 млн методом ИХЛА.

Об этом сообщает газета «Известия».

По её словам, любой желающий может записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к инфекции.

«Более того, две недели назад мы запустили совместный проект с работодателями, для того чтобы обеспечить тестирование работников конкретных предприятий», — отметила Ракова.

Она добавила, что в настоящее время развивается тестирование внутри предприятий, а в будущем темпы тестирования на COVID-19 будут наращиваться.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.