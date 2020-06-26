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В Москве провели около 4,5 млн тестов на COVID-19 

RT на русском 39 минут назад
В Москве провели около 4,5 млн тестов на COVID-19
Фото: Reuters
Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице провели около 3,5 млн тестов на коронавирус методом ПЦР-диагностики и 1 млн методом ИХЛА.
Об этом сообщает газета «Известия».
По её словам, любой желающий может записаться в один из 30 пунктов сдачи крови и бесплатно пройти тестирование на наличие антител к инфекции.
«Более того, две недели назад мы запустили совместный проект с работодателями, для того чтобы обеспечить тестирование работников конкретных предприятий», — отметила Ракова.
Она добавила, что в настоящее время развивается тестирование внутри предприятий, а в будущем темпы тестирования на COVID-19 будут наращиваться.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области появилась возможность сдать тест на антитела к коронавирусу в поликлиниках.
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Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова
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