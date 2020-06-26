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Столичные парки организуют праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи 

Москва меняется 4 часа назад
В парках отпразднуют День молодежи
Фото: Москва меняется
Столичные парки организуют праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Несмотря на то, что парки пока не проводят массовые программы, они все равно ждут гостей в День молодежи — приглашают погулять, посидеть в кафе, покататься на самокатах, велосипедах и роликах. Или, например, посмотреть их праздничные онлайн-проекты, находясь не дома, а на свежем воздухе. Во многих парках работает бесплатный городской Wi-Fi», — говорится в сообщении.
Отмечается, что важно придерживаться основных профилактических мер и соблюдать социальную дистанцию.
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