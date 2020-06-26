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В Чертанове Южном построят спорткомплекс с бассейном 

Mos.ru и ещё 5 1 час назад
В Чертанове Южном построят спорткомплекс с бассейном
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Евгений Самарин
Его ориентировочная площадь составит 6840 квадратных метров.
В Чертанове Южномпоявится новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) по адресу: улица Газопровод, дом 6г, корпуса 1, 3. Такое решение было принято на заседаниирабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города Москвы.
Как рассказала Анастасия Пятова, председатель Москомстройинвеста, ориентировочная площадь ФОКа с бассейном составит 6840 квадратных метров. Егопланируют построить на земельном участке площадью 0,95 гектара, до начала строительства онбудет освобожден.
Строительство спорткомплекса предусмотрено Адресной инвестиционной программой Москвы. Благодаря этому ещебольше жителей Чертанова Южногосмогут заниматься спортом.
С 2011 года в рамках государственной программы «Спорт Москвы» построено свыше 120 объектов спортивной инфраструктуры, четыре из них быливведены в эксплуатацию в этом году. До конца 2020-го планируют завершить строительство еще 22 объектов.
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Новости Москвы , Анастасия Пятова
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