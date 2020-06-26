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Стартовали работы по реставрации кинотеатра «Родина» в районе Соколиная гора 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Кинотеатр «Родина» отреставрируют
Фото: РИА Новости
В Москве началась реставрация кинотеатра « Родина», сообщили в пресс-службе девелоперской компании ADG group.
«В московском районе Соколиная гора стартовали работы по реставрации кинотеатра «Родина», расположенного по адресу: Семеновская площадь, д. 5. ADG group, создающая в Москве сеть из более 30 районных центров на базе устаревших кинотеатров, бережно отреставрирует здание, вернет ему исторический облик и расширит кинотеатр. Крыша снова станет открытой для посещения, там будет летняя терраса», — говорится в сообщении.
Как уточняется, кинотеатр «Родина» превратится в районный центр. В здании откроется кинотеатр, появятся новые кафе и рестораны, а также пункт выдачи интернет-заказов. Обновленная «Родина» станет местом дополнительного образования и досуга: для детей всех возрастов здесь откроется творческая мастерская, а гости старшего возраста смогут посещать мастер-классы программы «Московское долголетие».
В пресс-службе пояснили, что после завершения работ в районном центре «Родина» откроется новый кинотеатр: вместо четырех в нем будет шесть залов с современными технологиями передачи звука и изображения. Большие залы разделят, не нарушая планировки фойе, добавятся места для маломобильных зрителей. «Реставрация здания кинотеатра „Родина“ займет около года. Открытие районного центра запланировано на вторую половину 2021 года», — заключили в пресс-службе.
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