Кинотеатр «Родина» отреставрируют

Москве началась реставрация кинотеатра « Родина», сообщили в пресс-службе девелоперской компании ADG group.

«В московском районе Соколиная гора стартовали работы по реставрации кинотеатра «Родина», расположенного по адресу: Семеновская площадь, д. 5. ADG group, создающая в Москве сеть из более 30 районных центров на базе устаревших кинотеатров, бережно отреставрирует здание, вернет ему исторический облик и расширит кинотеатр. Крыша снова станет открытой для посещения, там будет летняя терраса», — говорится в сообщении.

Как уточняется, кинотеатр «Родина» превратится в районный центр. В здании откроется кинотеатр, появятся новые кафе и рестораны, а также пункт выдачи интернет-заказов. Обновленная «Родина» станет местом дополнительного образования и досуга: для детей всех возрастов здесь откроется творческая мастерская, а гости старшего возраста смогут посещать мастер-классы программы «Московское долголетие».

В пресс-службе пояснили, что после завершения работ в районном центре «Родина» откроется новый кинотеатр: вместо четырех в нем будет шесть залов с современными технологиями передачи звука и изображения. Большие залы разделят, не нарушая планировки фойе, добавятся места для маломобильных зрителей. «Реставрация здания кинотеатра „Родина“ займет около года. Открытие районного центра запланировано на вторую половину 2021 года», — заключили в пресс-службе.