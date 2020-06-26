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Еще 1 997 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 

ТАСС 1 час назад
Еще 1 997 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Фото: РИА Новости
Врачи в Москве вылечили еще 1 997 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом в пятницу журналистам рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 997 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 144 191", — сказала вице-мэр.
По ее словам, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
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Комментарии
Новости Москвы , Общество , Анастасия Ракова
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