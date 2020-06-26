Розы расцвели на ВДНХ

На ВДНХ расцвели розы. Их можно увидеть на всей территории выставки. Большинство кустов высажены у фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», на клумбах Центральной аллеи, а также в северном и южном розариях.

Выставку украшают розы многих популярных видов — чайно-гибридные, флорибунда, почвопокровные и другие. Всего здесь высадили более 35 тысяч кустов роз различных сортов, которые отличаются не только оттенком, но и формой.

Самым ярким видом рос, который расцвел на ВДНХ, является флорибунда сорта «сатчмо». В ходе реставрации цветников к лету их было высажено около четырех тысяч. Увидеть их можно на Центральной аллее ВДНХ.

Кроме того, между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» высажены штамбовые розы красного и розового оттенков. Они отличаются обильным и продолжительным цветением, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.