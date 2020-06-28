В Москве умерли еще 24 пациента с COVID-19 

Все новости на карте

Еще 24 пациента с COVID-19 скончались в Москве , сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число умерших в столице составляет 3738. Сутки назад сообщалось о 20 скончавшихся пациентах.

Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года в Китае, с тех пор инфекция проникла практически во все страны мира. В марте ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. По последним данным организации, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам.

В России выявили 627 тысяч случаев COVID-19. Более 393 тысяч человек уже выздоровели.

В стране постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения. Однако мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что часть из них может остаться до создания вакцины.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.