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В Москве умерли еще 24 пациента с COVID-19 

РИА Новости и ещё 34 18 минут назад
Еще 24 пациента с COVID-19 скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом, общее число умерших в столице составляет 3738. Сутки назад сообщалось о 20 скончавшихся пациентах.
Первая вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года в Китае, с тех пор инфекция проникла практически во все страны мира. В марте ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. По последним данным организации, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам.
В России выявили 627 тысяч случаев COVID-19. Более 393 тысяч человек уже выздоровели.
В стране постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения. Однако мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что часть из них может остаться до создания вакцины.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Видео , Происшествия , Сергей Собянин , ВОЗ
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