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Оперштаб назвал число новых случаев COVID-19 в Москве и Подмосковье 

RT на русском и ещё 21 2 часа назад
В Москве выявили 750 случаев COVID-19 за сутки
Фото: Reuters
За сутки в России выявили 6852 случая COVID-19, из них 750 были зарегистрированы в Москве. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Так, в Москве за сутки выявили 750 случаев, в Московской области — 366, Ханты-Мансийском АО — 280.
Следом идут Иркутская область и Санкт-Петербург, где за сутки зафиксировано 237 и 224 случая COVID-19 соответственно.
Общее число выявленных в Москве случаев за всё время достигло 219 354.
Ранее власти Москвы сообщили, что в городе выздоровели после COVID-19 ещё 1852 человека.
26 июня progorod43, ссылаясь на региональный Минздрав, передавал, что за сутки в Кировской области протестировали на коронавирус 1,45 тыс. человек.
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Новости Москвы , Минздрав РФ , Правительство Москвы , Московская область , Ханты-Мансийский автономный округ
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