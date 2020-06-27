В Москве выявили 750 случаев COVID-19 за сутки

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За сутки в России выявили 6852 случая COVID-19, из них 750 были зарегистрированы в Москве . Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Следом идут Иркутская область и Санкт-Петербург, где за сутки зафиксировано 237 и 224 случая COVID-19 соответственно.

Общее число выявленных в Москве случаев за всё время достигло 219 354.

Ранее власти Москвы сообщили, что в городе выздоровели после COVID-19 ещё 1852 человека.