Названы топ-5 мест для рыбалки в Москве

В пятницу, 26 июня, празднуют Всемирный день рыболовства. Это хобби практикуют и на столичных водоемах. Под руководством опытного рыболова-спортсмена корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, в чем прелесть этого занятия.

Братеевский каскадный парк — известное место среди любителей рыбалки. Если для большинства из них это не более чем хобби, то из Ивана Фрасенюка забава детства сделала профессионального спортсмена. Победитель и призер соревнований, он чаще приходит на водоем, чтобы потренировать технику ловли и опробовать прикормки. Сегодня Иван знакомит меня с азами рыбалки.

— Конкретно здесь на фидер (рыболовная снасть. — «ВМ») мы чаще ловим леща, окуня, — говорит Иван. — На спиннинг ловили судака. Щука есть, но встречается редко.

Собираем специальную платформу с сиденьем и всевозможными креплениями. Стоит такая от 20 до 120 тысяч рублей. Но мне, начинающему рыбаку, она ни к чему, говорит профессионал.

— На старте для ловли в городе нужно 10–15 тысяч рублей, — прикидывает Фрасенюк. — На спиннинг трипять тысяч, столько же на катушку. И около четырех тысяч на силиконовые приманки.

Приманиваем рыбу смесью из прикормки и червей. С помощью лески забрасываем ее в реку метров на 50 Чтобы закидывать так далеко, нужна практика. И вот удача: поймали огромного леща. Иван измеряет трофей — 30 сантиметров.

И отпускает рыбу в воду. Говорит, у спортсменов не принято готовить из добычи уху.

— В чем тогда кайф рыбалки?

— Любительской — в единении с природой, — отвечает Иван. — А профессиональной рыбалки — получать удовольствие от победы.

Места для лова в черте города

■ Битцевский лес.

Ловится окунь, карась и карп.

■ Серебряный Бор.

Много рыбы, от плотвы до сома.

■ Тушинский парк.

Водится налим, язь и плотва.

■ Парк «ПокровскоеСтрешнево».

Есть карпы и сазаны.

■ Москворецкий парк.

Клюет щука, лещ и окунь.