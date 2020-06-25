Названы топ-5 мест для рыбалки в Москве

В пятницу, 26 июня, празднуют Всемирный день рыболовства. Это хобби практикуют и на столичных водоемах. Под руководством опытного рыболова-спортсмена корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, в чем прелесть этого занятия.
Братеевский каскадный парк — известное место среди любителей рыбалки. Если для большинства из них это не более чем хобби, то из Ивана Фрасенюка забава детства сделала профессионального спортсмена. Победитель и призер соревнований, он чаще приходит на водоем, чтобы потренировать технику ловли и опробовать прикормки. Сегодня Иван знакомит меня с азами рыбалки.
— Конкретно здесь на фидер (рыболовная снасть. — «ВМ») мы чаще ловим леща, окуня, — говорит Иван. — На спиннинг ловили судака. Щука есть, но встречается редко.
Собираем специальную платформу с сиденьем и всевозможными креплениями. Стоит такая от 20 до 120 тысяч рублей. Но мне, начинающему рыбаку, она ни к чему, говорит профессионал.
— На старте для ловли в городе нужно 10–15 тысяч рублей, — прикидывает Фрасенюк. — На спиннинг трипять тысяч, столько же на катушку. И около четырех тысяч на силиконовые приманки.
Приманиваем рыбу смесью из прикормки и червей. С помощью лески забрасываем ее в реку метров на 50 Чтобы закидывать так далеко, нужна практика. И вот удача: поймали огромного леща. Иван измеряет трофей — 30 сантиметров.
И отпускает рыбу в воду. Говорит, у спортсменов не принято готовить из добычи уху.
— В чем тогда кайф рыбалки?
— Любительской — в единении с природой, — отвечает Иван. — А профессиональной рыбалки — получать удовольствие от победы.
Места для лова в черте города
■ Битцевский лес.
Ловится окунь, карась и карп.
■ Серебряный Бор.
Много рыбы, от плотвы до сома.
■ Тушинский парк.
Водится налим, язь и плотва.
■ Парк «ПокровскоеСтрешнево».
Есть карпы и сазаны.
■ Москворецкий парк.
Клюет щука, лещ и окунь.