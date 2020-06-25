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Собянин не исключил, что коронавирус останется навсегда 

РИА Новости 2 часа назад
«Коронавирус останется навсегда»
Фото: РИА Новости
Несмотря на положительную динамику в борьбе с коронавирусом, вирус останется с нами надолго, если не навсегда, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Несмотря на позитивную динамику борьбы с пандемией, понимаем, что вирус все равно будет присутствовать долгое время, если не навсегда. Все равно надо быть осторожным, и, конечно, надо смотреть загруженность парков, не пытаться влезть в ситуацию, когда переполнены те или иные площадки", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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