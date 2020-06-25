«Коронавирус останется навсегда»

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Сергей Собянин. Несмотря на положительную динамику в борьбе с коронавирусом, вирус останется с нами надолго, если не навсегда, заявил мэр Москвы

"Несмотря на позитивную динамику борьбы с пандемией, понимаем, что вирус все равно будет присутствовать долгое время, если не навсегда. Все равно надо быть осторожным, и, конечно, надо смотреть загруженность парков, не пытаться влезть в ситуацию, когда переполнены те или иные площадки", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24".

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