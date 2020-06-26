Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи 

Мэр Москвы Сергей Собянин приветствовал юных горожан, собравшихся для участия в первом после отмены режима самоизоляции массовом мероприятии — спортивном празднике в СК «Лужники», приуроченном к Дню молодежи.

В ходе встречи градоначальник поздравил участников праздника с наступающим Днем молодежи и рассказал о том, как развивается спортивная инфраструктура столицы.

«Около десяти тысяч спортивных площадок в городе сделали: в скверах, в парках, во дворах. Беговые дорожки, прогулочные дорожки — везде можно заниматься», — рассказал Сергей Собянин, добавив, что, помимо постоянно действующих спортивных объектов, в каждом из округов города сооружают также временные конструкции для занятий уличными видами спорта.

По словам столичного Мэра, временные спортивные сооружения похожи на капитальные, но это — быстровозводимые конструкции, которые строятся как за счет города, так и с привлечением частных инвестиций.

Молодежный спортивный праздник в «Лужниках» объединил главные спортивные и стрит-культурные молодежные сообщества Москвы. На двенадцати площадках все желающие могут заниматься популярными уличными и экстремальными видами спорта и танцами, среди которых памп-трек, велосипедный фристайл, скейтборд, воркаут, стритбол, панна футбол, паркур, батутный фристайл, скалолазание, брейк-данс. Кроме того, программа включает тренировки чирлидеров и фотовыставка, посвященная новым олимпийским видам спорта: брейк-дансу, скейтбордингу, BMX-фристайлу и другим. Занятия проходят с учетом требований социального дистанцирования — не более десяти человек на одной площадке.