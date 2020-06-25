Собянин проголосует по конституции онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что примет участие в голосовании по поправке к конституции онлайн.

"Я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электронном виде", — сказал в четверг Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

При этом мэр подчеркнул, что его нельзя обвинить в том, что он боится приходить на обычный избирательный участок.

"Вы видите, я активно бываю и в больницах, и в кафе, и в торговых центрах, и на улицах и так далее, меня обвинить в том, что я боюсь прийти на избирательный участок невозможно", — заключил он.

Он отметил, что хочет лично протестировать и попробовать систему электронного голосования. "С учетом того, что огромное количество москвичей выбрали электронную систему голосования, это более миллиона человек, надеюсь, что все пройдет нормально", — пояснил мэр.