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Собянин примет участие в голосовании по конституции онлайн 

ТАСС и ещё 1 32 минуты назад
Собянин проголосует по конституции онлайн
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что примет участие в голосовании по поправке к конституции онлайн.
"Я решил прийти в Общественную палату и проголосовать в электронном виде", — сказал в четверг Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
При этом мэр подчеркнул, что его нельзя обвинить в том, что он боится приходить на обычный избирательный участок.
"Вы видите, я активно бываю и в больницах, и в кафе, и в торговых центрах, и на улицах и так далее, меня обвинить в том, что я боюсь прийти на избирательный участок невозможно", — заключил он.
Он отметил, что хочет лично протестировать и попробовать систему электронного голосования. "С учетом того, что огромное количество москвичей выбрали электронную систему голосования, это более миллиона человек, надеюсь, что все пройдет нормально", — пояснил мэр.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Общественная палата России
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