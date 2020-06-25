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Сергей Собянин призвал москвичей по возможности не водить детей в сады 

Вечерняя Москва и ещё 7 28 минут назад
Собянин обратился к москвичам с призывом
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей по возможности отказаться от того, чтобы водить детей в дошкольные образовательные учреждения.
— На сегодняшний день около 50 тысяч детей уже посещают детские сады. И до 80 тысяч мы видим запрос. Это, кстати, больше, чем прошлым летом, потому что количество горожан, которые остались в Москве, больше, чем прошлым летом, — отметил он в интервью каналу «Россия 24».
Собянин пояснил, что в городе должен пройти адаптационный период после снижения числа случаев инфицирования коронавирусом. Он добавил, что в случае крайней необходимости детский сад обязательно примет ребенка.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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