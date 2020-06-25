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На севере Москвы идет строительство трех станций метро 

Вести Подмосковья 1 час назад
На севере Москвы идет строительство трех станций метро
Фото: stroi.mos.ru
В столице вдоль Дмитровского шоссе активными темпами идет возведение трех станций Люблинско-Дмитровской линии метрополитена: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«Мэр Сергей Собянин открыл новый спортивный Центр пятиборья в районе Северный. Продление Люблинско-Дмитровской линии ведется для повышения транспортной доступности северного сектора города. Сейчас идет строительство на расположенных вдоль Дмитровского шоссе будущих станциях метро, а также связывающих их перегонах с притоннельными сооружениями», — рассказал заместитель мэра, глава стройкомплекса Андрей Бочкарев.
От «Лианозово» тоннели протянутся дальше за МКАД в поселок Северный. Недавно было решено, что и этот участок будет подземным, а его строительство должно быть завершено к концу 2022 года.
На станции «Улица 800-летия Москвы» завершено устройство «стены в грунте» и бурение водопонизительных скважин. Идет укрепление стен котлована станции. На «Лианозово» проводятся монолитные работы, осваивается стройплощадка будущей станции «Физтех».
Параллельно со строительством станций осуществляется проходка тоннелей.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Андрей Бочкарев
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