На севере Москвы идет строительство трех станций метро 

В столице вдоль Дмитровского шоссе активными темпами идет возведение трех станций Люблинско-Дмитровской линии метрополитена: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Мэр Сергей Собянин открыл новый спортивный Центр пятиборья в районе Северный. Продление Люблинско-Дмитровской линии ведется для повышения транспортной доступности северного сектора города. Сейчас идет строительство на расположенных вдоль Дмитровского шоссе будущих станциях метро, а также связывающих их перегонах с притоннельными сооружениями», — рассказал заместитель мэра, глава стройкомплекса Андрей Бочкарев.

От «Лианозово» тоннели протянутся дальше за МКАД в поселок Северный. Недавно было решено, что и этот участок будет подземным, а его строительство должно быть завершено к концу 2022 года.

На станции «Улица 800-летия Москвы» завершено устройство «стены в грунте» и бурение водопонизительных скважин. Идет укрепление стен котлована станции. На «Лианозово» проводятся монолитные работы, осваивается стройплощадка будущей станции «Физтех».

Параллельно со строительством станций осуществляется проходка тоннелей.