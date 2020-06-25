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Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве 

Rambler News Service и ещё 23 2 часа назад
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Фото: РИА Новости
Число пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ, снизилось за неделю на 21%, это говорит о снижении числа пациентов в состоянии средней тяжести, тяжелом и очень тяжелом состоянии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас количество больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, за неделю снизилось на 21%… Это показатель того, что снижается количество тяжелых, средней тяжести, очень тяжелых больных», — сказал Собянин.
Мэр города отметил, что в Москве снижается число пневмоний, вызванных коронавирусом. За последнюю неделю на 37% сократилось число новых случаев заражения коронавирусом. Также снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом, добавил Собянин.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусов на 25 июня, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 7113 — до 613 994. За весь период от коронавируса выздоровели 375 164 человека, зарегистрировано 8605 смертей, связанных с коронавирусом.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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