Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве 

Число пациентов с коронавирусом, подключенных к аппаратам ИВЛ, снизилось за неделю на 21%, это говорит о снижении числа пациентов в состоянии средней тяжести, тяжелом и очень тяжелом состоянии, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас количество больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, за неделю снизилось на 21%… Это показатель того, что снижается количество тяжелых, средней тяжести, очень тяжелых больных», — сказал Собянин.

Мэр города отметил, что в Москве снижается число пневмоний, вызванных коронавирусом. За последнюю неделю на 37% сократилось число новых случаев заражения коронавирусом. Также снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом, добавил Собянин.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусов на 25 июня, в России за сутки число случаев заражения коронавирусом выросло на 7113 — до 613 994. За весь период от коронавируса выздоровели 375 164 человека, зарегистрировано 8605 смертей, связанных с коронавирусом.