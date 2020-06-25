Двадцать пять станций метро откроют в Новой Москве

В Новой Москве к 2035 году планируют открыть 25 станций метрополитена, а также построить 72 километра линий подземки. Об этом рассказал руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в четверг, 25 июня.

По его словам, с 2012 года в ТиНАО уже открылись 8 станций метро.

— В наших планах к 2035 году построить еще 25 станций метро и 72 километра линий, — сказал Владимир Жидкин.

Он отметил, что в Новой Москве также планируется построить четыре электродепо для обслуживания поездов. Глава департамента отметил, что открытие метро является катализатором развития всех прилегающих территорий.

Владимир Жидкин пояснил, что в строительство метро в Новой Москве уже вложили свыше 100 миллиардов рублей. Объемы финансирования не планируют снижать, добавили в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы.