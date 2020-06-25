Участок улицы в центре Москвы перекроют

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Движение автотранспорта полностью перекроют в центре Москвы на улице Макаренко с 1 июля по 31 августа 2020 года в связи с проведением реконструкции здания. Об этом сообщается в четверг на портале Информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

"Участок на улице Макаренко от дома 2/21, строение 1 до дома 6, строение 1 полностью перекроют в период с 1 июля по 31 августа круглосуточно в связи с реконструкцией здания", — говорится в сообщении.

Также изменится схема движения автомобилей с 3 июля по 15 октября от улицы Академика Курчатова до Пехотной улицы в связи со строительством инженерных сетей в 1-м Пехотном переулке.

"С 3 июля по 15 октября 2020 года изменится схема движения в 1-м Пехотном переулке с занятием одной полосы, ликвидацией парковочного пространства и организацией одностороннего движения в сторону улицы Академика Курчатова", — уточняется на портале.

Центр организации дорожного движения просит водителей заблаговременно ознакомиться с планируемыми ограничениями на сайте Мостранспорта и заранее планировать маршрут.