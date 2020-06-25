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Два новых тупиковых проезда появятся на юго-западе Москвы 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Два новых тупиковых проезда появятся в Москве
Фото: РИА Новости
Проект строительства проектируемого проезда № 3551а и участка улично-дорожной сети в районе Академический на юго-западе Москвы утвержден. Оба проезда будут служить для транспортного обслуживания прилегающих жилых домов, а также удобного подъезда к зданиям Гагаринского и Хамовнического судов, сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.
"Проект предусматривает строительство двух тупиковых проездов местного значения — проектируемого проезда № 3551а и участка улично-дорожной сети от Большой Черемушкинской улицы до корпуса 5 дома 2 по Большой Черемушкинской улице. При разработке проекта мы учли пожелания жителей района и исключили возможность транзитного движения транспорта мимо жилой застройки, а также запроектировали проезды максимально удаленно от жилых домов", — приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.
В сообщении отмечается, что для удобства автомобилистов будут организованы два открытых паркинга: на пересечении с улицами Карьер и Большая Черемушкинская. А для безопасности пешеходов обустроены тротуары и наземные пешеходные переходы. Движение по новым проездам будет двустороннее, по одной полосе в каждом направлении. В рамках реализации проекта запланированы переустройство инженерных сетей и благоустройство территории.
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Новости Москвы , Юлиана Княжевская
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