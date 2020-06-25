В Москве началось голосование по поправкам к Конституции 

Москве открылись участки для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Мосгоризбиркоме.

В комиссии отметили, что в столице будет 3,6 тысячи специально организованных участков. Все они оснащены достаточным количеством средств индивидуальной защиты.

Москвичи смогут прийти на голосование с 8:00 до 20:00 в течение семи дней — с 25 июня по 1 июля. Еще около миллиона горожан собираются проголосовать дистанционно через портал 2020og.ru.

Подсчет голосов начнется после закрытия всех избирательных участков вечером 1 июля.