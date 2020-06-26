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Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
Загруженность дорог оценивается в четыре балла
Фото: РИА Новости
Загруженность дорог в Москве оценивается в четыре балла, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».
По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино), на северо-западе (в районах Северное Тушино, Южное Тушино), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Гольяново, Метрогородок). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на юго-западе (в районе Ясенево), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное).
Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Пятницком, Звенигородском, Рублевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском проспектах.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено в районах Савеловский, Беговой, Пресненский. На Садовом кольце затруднения отмечаются в районах Тверской, Якиманка, Таганский, Мещанский.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Каменном и Комиссариатском мостах, на Гончарной набережной, на ул. Балчуг, а также в Лубянском проезде.
Согласно данным сервиса, в 9:00 загруженность столичных дорог составит четыре балла.
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