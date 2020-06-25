В Москве перекроют часть улиц

По проработанному маршруту до пунктов назначения будет транспортирована гусеничная и колесная техника.

Утром в четверг на территории столицы будет частично ограничено движение на дорогах в связи с необходимостью освободить свободное пространство для езды военной техники, участвовавшей в Параде.

Соответствующую информацию представили в отделении МВД РФ по Москве.

Перемещение гусеничной техники стартует в 9.00. Закрытие улиц будет осуществлено за 15 минут до его начала и завершено после успешной транспортировки техники на станцию ж/д вокзала «Пресня» из временного парка на улице Нижние Мневники.

Колесная техника начнет перемещение оттуда же в 10.00 и будет перемещена на полигон Алабино. Ограничение движение в данном случае будет действовать с 9.30.

Ранее движение транспорта в Москве было временно и частично ограничено для осуществления подготовки к Параду в честь 75-летней годовщины Победы.