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В Москве перекроют часть улиц для возвращения военной техники после Парада 

ТК «Звезда» и ещё 1 39 минут назад
В Москве перекроют часть улиц
Фото: globallookpress.com
По проработанному маршруту до пунктов назначения будет транспортирована гусеничная и колесная техника.
Утром в четверг на территории столицы будет частично ограничено движение на дорогах в связи с необходимостью освободить свободное пространство для езды военной техники, участвовавшей в Параде.
Соответствующую информацию представили в отделении МВД РФ по Москве.
Перемещение гусеничной техники стартует в 9.00. Закрытие улиц будет осуществлено за 15 минут до его начала и завершено после успешной транспортировки техники на станцию ж/д вокзала «Пресня» из временного парка на улице Нижние Мневники.
Колесная техника начнет перемещение оттуда же в 10.00 и будет перемещена на полигон Алабино. Ограничение движение в данном случае будет действовать с 9.30.
Ранее движение транспорта в Москве было временно и частично ограничено для осуществления подготовки к Параду в честь 75-летней годовщины Победы.
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Новости Москвы , МВД
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