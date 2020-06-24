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Небо Москвы и других городов России озарил праздничный салют Победы 

Мир24 25 минут назад
Небо Москвы и других городов России озарил салют
Фото: ТАСС
В Москве на Лужнецкой набережной прогремел праздничный салют по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его длительность — 15 минут.
Небо столицы озарили около 10 тысяч фейерверков. Для запуска салюта использовали 52 пусковых установок калибром 105, 125, 195 и 310 миллиметров. Кроме того, были произведены 30 залпов из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 миллиметров времен ВОВ.
Напомним, юбилейный парад и салют перенесли с 9 мая из-за пандемии коронавируса на 24 июня — день, когда в 1945 году состоялся легендарный парад победителей.
Праздничные салюты были также даны и в других городах России, в том числе городах воинской славы и городах воинской доблести.
За 10 минут до фейерверков по всей стране началась акция «Лучи Победы». Прожекторы с морских и речных портов, торговых центров, театров, промышленных, транспортных и других предприятий зажглись в память о погибших героях войны.
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Новости Москвы , Общество
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