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Погода в Москве: синоптики предупредили о жаре в выходные 

Газета.Ru 1 час назад
На Москву надвигается жара
Фото: РИА Новости
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о предстоящей жаре на выходных, 27 и 28 июня, передает "Москва 24".
"К нам пришел теплый воздух, который дальше будет прогреваться под лучами солнца. Поэтому температура превысит отметку плюс 25 градусов. В выходные дни не исключено, что температура повысится и до плюс 30", — заявила синоптик.
По словам Поздняковой, во вторник, 23 июня, в Москве, особенно в южной ее части, возможны дожди. Воздух прогреется до плюс 21 градуса.
В дальнейшем в столице ожидается только увеличение дневной температуры воздуха. В дневные часы она будет доходить до 25–28 градусов тепла.
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Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова , Москва24
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