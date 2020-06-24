Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Где в Москве лучше всего кататься на велосипеде 

Российская Газета 1 час назад
Где в Москве лучше всего кататься на велосипеде
Фото: ТАСС
Хорошая погода и коронавирус подтолкнули москвичей пересесть на велосипеды: пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости многие еще побаиваются, а цены на городской прокат очень удачно снижены на 30 проц. Абонемент на сутки теперь стоит 105 рублей, на месяц — 420 рублей, на сезон — 840 рублей. Первые 30 минут — бесплатно.
Вечер — лучшее время для велосипедных прогулок. Маршрут от Воробьевых гор до Музеона, пожалуй, приходит на ум первым. Здесь можно насладиться неспешным мини-путешествием и заодно полюбоваться закатом. А если с Воробьевской набережной свернуть направо, на Бережковскую набережную и Тараса Шевченко, можно доехать до делового центра "Москва-Сити", увидеть небоскребы и три моста: Бородинский, Новоарбатский и "Багратион".
Самая длинная из "зеленых" велодорожек обустроена в парке "Сокольники". Вариант для тех, кто не хочет выезжать на улицы и делить дорогу с автомобилистами. На маршруте протяженностью 12 километров есть пункты проката и велопарковки, а на Фестивальной площади даже открыта бесплатная веломойка. Одного парка мало? Вряд ли получится объять необъятное, но объехать пять парков за три часа вполне реально. Скажем, стартовать можно от тех же "Сокольников", затем доехать до Екатерининского парка, следом покатить в Музеон, Парк Горького и Нескучный сад, а финишировать — в Пресненском парке. Путь непростой — как-никак 33 километра! Но в парках, чем и хорош этот маршрут, есть возможность устроить привал и немного перевести дух.
ВДНХ — еще одно популярное место для велопрогулок. Главное правило — держитесь подальше от центральной аллеи, где традиционно много гуляющих. Можно обогнуть "ядро" ВДНХ по объездным дорогам. Или заехать далеко за павильоны, а оттуда проехаться до Ботанического сада или парка "Останкино".
Самый длинный в городе маршрут, а это 25 километров, может пройти от Воробьевых гор до ВДНХ. Пока он только на бумаге. Проект разработало архитектурное бюро Strelka CA. Создать единый веломаршрут проектировщики предлагают на основе уже существующей инфраструктуры. Но придется и заполнить пробелы. "Сейчас в некоторых местах удобный тротуар заканчивается перекрестком, эстакадой или лестницей, — объяснили в архитектурном бюро. — Для каждого случая подобрано решение: велопандусы, велоспуски, реорганизация существующих пешеходных переходов, строительство велопешеходного моста с Семёновской на Рубцовскую набережную, организация объездных мостков возле Андроникова виадука и Лефортовского моста". По расчетам, весь путь от Воробьевых гор до ВДНХ займет полтора часа.
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Жуков
Прямая речь
Андрей Галкин, совладелец велоклуба и велосервиса Velody:
— Мы устраиваем утренние заезды по воскресеньям. Стартуем на ВДНХ и финишируем на Даниловском рынке. Это, наверное, самый удачный маршрут. Проезжаем по набережным Яузы и Москвы-реки, мимо "Зарядья" и Кремля, через Лужники до Белого дома, затем через Воробьевы горы и Музеон. Вдоль Яузы особенно не хватает велоинфраструктуры. Широкий тротуар там уже есть, но асфальт местами плохой, много узких мест, в которых сложно разъехаться, негде остановиться, попить воды, сходить в туалет, купить что-то.
Видео дня. Каким был исторический парад Победы 24 июня 1945 года
Российская Газета: последние новости
Лукашенко прибыл в Москву для участия в Параде на Красной площади Лукашенко прибыл в Москву для участия в Параде на Красной площади В Москве могут ограничить вход на некоторые станции метро после салюта В Москве могут ограничить вход на некоторые станции метро после салюта В столице прогремит 15-минутный праздничный салют В столице прогремит 15-минутный праздничный салют
Комментарии
Новости Москвы , Тарас Шевченко , Сергей Жуков , Андрей Галкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Песков объяснил отъезд Лукашенко
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В РФ высказались о словах Зеленского про парад Победы
В РФ высказались о словах Зеленского про парад Победы
Видео
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Спасение котенка из колодца попало на видео
00:28
Спасение котенка из колодца попало на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
02:43
Самолет потерпел крушение из-за коронавируса
Происшествия В мире
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
02:59
«Семья Захаровых получила огромный куш»: Андрей Разин
Шоу-бизнес
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
00:36
Поведение Лукашенко после парада вызвало вопросы
В мире
Китай оценил празднование Победы в России
02:33
Китай оценил празднование Победы в России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение