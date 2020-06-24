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Пассажиропоток на МЦД в Москве восстановился на 57% 

ТАСС и ещё 5 2 часа назад
Пассажиропоток на МЦД восстановился на 57 процентов
Фото: РИА Новости
Пассажиропоток с 9 по 22 июня на Московских центральных диаметрах /МЦД/ увеличился на 57%, относительно периода до начала пандемии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
"Пассажиропоток на МЦД постепенно возвращается к уровню конца февраля. За две недели пассажиры совершили более 3,49 млн поездок. Таким образом пассажиропоток восстановился на 57%, относительно периода до начала пандемии. Мы просим пассажиров пользоваться масками и перчатками при поездках в общественном транспорте и обрабатывать руки антисептиком из санитайзеров, установленных на станциях МЦД, для собственной безопасности", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на МЦД проводится усиленная дезинфекция. Также 12 раз в день обрабатываются все элементы пассажирской инфраструктуры на станциях.
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