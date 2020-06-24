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Москвичам рассказали об автоматическом платеже 

Моя Москва.онлайн и ещё 4 41 минуту назад
Москвичам рассказали об автоматическом платеже
Фото: Моя Москва.онлайн
Для оплаты можно использовать банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.
Пользователи mos.ru могут настроить автоматическую оплату ЕПД и МГТС по выставленным счетам, сообщается на сайте мэра Москвы.
В пресс-службе столичного департамента информационных технологий отметили, что благодаря новой функции, которая доступна в сервисе «Мои платежи», горожане смогут без труда контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг.
Так, москвичи могут настроить автоматические платежи на конкретные даты месяца или в день выставления счета, а подтверждения об оплате будут приходить по СМС и на электронную почту.
Стоит отметить, что популярность сервиса «Мои платежи» на ежегодно растет, при этом с начала этого года москвичи совершили уже более пяти миллионов транзакций через сервис.
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Новости Москвы , Интернет , МГТС , Mos.ru
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