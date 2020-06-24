Москвичам рассказали об автоматическом платеже 

Для оплаты можно использовать банковскую карту, счет мобильного телефона или электронный кошелек.

Пользователи mos.ru могут настроить автоматическую оплату ЕПД и МГТС по выставленным счетам, сообщается на сайте мэра Москвы.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий отметили, что благодаря новой функции, которая доступна в сервисе «Мои платежи», горожане смогут без труда контролировать свои счета и быть уверенными в своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг.

Так, москвичи могут настроить автоматические платежи на конкретные даты месяца или в день выставления счета, а подтверждения об оплате будут приходить по СМС и на электронную почту.

Стоит отметить, что популярность сервиса «Мои платежи» на ежегодно растет, при этом с начала этого года москвичи совершили уже более пяти миллионов транзакций через сервис.