Мэр Москвы Сергей Собянин поделился впечатлениями от Парада Победы, который прошел сегодня на Красной площади.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Собянин написал, что в этот день ровно 75 лет назад по Красной площади прошли Победители, а сегодня чеканили шаг их внуки и правнуки — продолжатели славных военных традиций, наследники Победы.

Мэр отметил, что гордится страной.

В этот день ровно 75 лет назад по Красной площади прошли Победители. Сводные полки всех фронтов — отличившиеся герои Великой Отечественной войны. Сегодня чеканили шаг их внуки и правнуки — продолжатели славных военных традиций, наследники Победы. Горжусь страной! #75летпобеды pic.twitter.com/QscynsxM7a— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 24, 2020

Парад Победы в этом году перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса.