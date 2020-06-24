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Собянин поделился впечатлениями от парада Победы 

Моя Москва.онлайн и ещё 18 1 час назад
Собянин поделился впечатлениями от парада Победы
Фото: Моя Москва.онлайн
Мэр Москвы Сергей Собянин поделился впечатлениями от Парада Победы, который прошел сегодня на Красной площади.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Собянин написал, что в этот день ровно 75 лет назад по Красной площади прошли Победители, а сегодня чеканили шаг их внуки и правнуки — продолжатели славных военных традиций, наследники Победы.
Мэр отметил, что гордится страной.
Парад Победы в этом году перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса.
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Новости Москвы , Армия , Войска , Другое , Кавказ , СНГ , Сергей Собянин
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