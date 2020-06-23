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Названы путающие людей места Москвы 

Мослента 1 час назад
Названы путающие людей места Москвы
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
Пользователи сети назвали главные ловушки Москвы, путающие людей. Соответствующий пост опубликован в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».
«Пушкинский музей не на станции метро "Пушкинская" театр им. Маяковского не на станции метро "Маяковская" на Кузнецком мосту нет моста. И кузнеца тоже нет; перед библиотекой им. Ленина статуя не Ленина; на станции "Технопарк" не играет техно; "Выхино" внизу карты», — говорится в сообщении.
Комментаторы добавили свои версии ловушек. Многих, по их словам, разочаровал Китай-город. Кроме того, они отметили, что вход в Ботанический сад находится не на станции метро «Ботанический сад», а «Староваганьковский переулок находится не у кладбища».
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