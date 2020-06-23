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Акцию «Голубь мира» организуют в 10 столичных парках 24 июня 

Москва24 и ещё 1 1 час назад
Акцию «Голубь мира» организуют в 10 парках
Фото: Москва24
Городские парки культуры и отдыха примут участие в акции "Голубь мира", которая пройдет в среду. Об этом рассказали представители Мосгорпарка, передает Агентство "Москва".
"На территории 10 столичных парков установят специальные зоны памяти, в которых москвичи и гости столицы смогут разместить собственноручно собранную фигурку голубя", — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Отмечается, что для организации зоны памяти в парках сделают специальные арт-объекты голубого цвета, которые символизируют мирное небо. В результате москвичи и гости столицы смогут прикрепить к инсталляциям бумажные фигурки голубей. Для этого горожанам потребуются булавки.
В Мосгорпарке обратили внимание, что участникам акции нужно будет соблюдать безопасное расстояние. В этом году мероприятие пройдет в парках: в Таганском, "Красная Пресня", Бабушкинском, Измайловском и Кузьминки. Кроме того, акцию организую в саду имени Баумана, "Музеоне", в Северном Тушине, Ходынском поле и Филях.
24 июня объявили нерабочим днем с сохранением зарплаты. В этот день в Москве организуют парад Победы. В связи с этим перекроют участок Пречистенской набережной.
Помимо того, ожидаются изменения в работе Московского метрополитена. Пассажиры не смогут выйти в город с ряда станций.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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