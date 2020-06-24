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В Москве ограничили движение по Москворецкой набережной 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Движение по Москворецкой набережной ограничили
Фото: РИА Новости
Проезд по Москворецкой набережной в Москве ограничили в связи с пропуском автобусов для парада Победы. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей официальной странице в Twitter.
"Москворецкую набережную вновь перекрыли — осуществляется пропуск автобусов", — говорится в сообщении.
Специалисты ЦОДД также рекомендуют жителям столицы перед поездкой в центр города заранее ознакомиться с перекрытиями улиц, а также с изменением работы столичных станций метрополитена. "Если вы планируете поехать в центр на метро, учтите, что часть станций пока работает только на вход", — уточнили в ЦОДД.
24 июня с 05:30 и до окончания парада станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.
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