Причиной потопа в Москве могли стать маски

Потоп на улицах Москвы , который произошел 20 июня, объяснили засором водостоков города. Заместитель мэра Петр Бирюков заявил, что причиной стали листья поваленных деревьев, которые забили ливневую канализацию. Экологи считают, что проблема в другом.

«Одноразовые маски и перчатки вполне способны вызвать засор ливневых стоков в Москве, — цитирует РБК сооснователя компании «Зеленый драйвер» Роман Саблин.

По словам эколога, люди бездумно выбрасывают защитные маски, перчатки и нетканые салфетки на улицы, и именно они, а не листья, привели к засору стоков.