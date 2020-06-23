Причиной потопа в Москве могли стать маски

Потоп на улицах Москвы, который произошел 20 июня, объяснили засором водостоков города. Заместитель мэра Петр Бирюков заявил, что причиной стали листья поваленных деревьев, которые забили ливневую канализацию. Экологи считают, что проблема в другом.
«Одноразовые маски и перчатки вполне способны вызвать засор ливневых стоков в Москве, — цитирует РБК сооснователя компании «Зеленый драйвер» Роман Саблин.
По словам эколога, люди бездумно выбрасывают защитные маски, перчатки и нетканые салфетки на улицы, и именно они, а не листья, привели к засору стоков.
Ежедневно в России производят около 8 млн защитных масок, сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров. Защитные средства, которые носят жители России, не считаются медицинскими отходами и отправляются на полигоны и мусоросжигательные заводы вместе с другим коммунальным мусором. Ранее Plus-one.ru рассказывал, как ношение одноразовых средств защиты повлияет на экологию России.