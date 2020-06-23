В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 

14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве . Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Уточняется, что у всех скончавшихся была подтверждена пневмония.

Таким образом, общее число умерших пациентов в столице достигло 3 657 человек.

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 84 регионах страны. На Москву приходится 1 081 выявленный случай, на Московскую область — 504, Ханты-Мансийский АО — 319, Челябинскую область — 258, Санкт-Петербург — 220.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 599 705 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 153 человека, за весь период — 8 359 человек.

При этом пик эпидемии COVID-19 в России был сдержан на 1,5–2 месяца. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе телеобращением к россиянам.

Президент также назвал принятые в стране меры по COVID-19 обоснованными. Путин поблагодарил россиян за то, как достойно они прошли самый опасный период эпидемии.