Тоннель построен на новом участке салатовой линии метро

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Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Северо-восток города активно и комплексно развивается. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл в Северном современный Центр пятиборья. Повышая транспортную доступность объекта и района в целом, здесь идет строительство метро. Сегодня тоннелепроходческий щит «Клавдия» завершил проходку тоннеля до строящейся станции «Лианозово». Он прошел от тупиков за действующей «Селигерской» через будущую станцию «Улица 800-летия Москвы». Длина тоннеля составила 2,35 км», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующем этапе проложат тоннели до поселка Северный, где появится станция «Физтех».