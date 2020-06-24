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Павильон «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ отреставрируют 

Вечерняя Москва и ещё 6 2 часа назад
Павильон «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ отреставрируют
Фото: Вечерняя Москва
НА ВДНХ возобновили реставрационные работы в павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь». После окончания работ здесь планируют разместить музей Олимпийского комитета России.
Специалисты восстановят исторический облик павильона с помощью снимков и документов. На данный момент реставрация выполнена на 20 процентов.
По данным пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы, все демонтажные работы уже завершены. Также закончена расчистка стен и потолков в залах Куйбышевской, Сталинградской, Саратовской областей и Мордовской АССР.
— Также обустроен временный навес на период ремонта кровли и воссоздания ее исторической конфигурации. Кроме того, выполнена расчистка лепных карнизов, которые обрамляют потолки в залах Ульяновской области и Чувашской АССР, — уточнили в пресс-службе.
Здание павильона было построено около 70 лет назад, и до начала работ по реконструкции находилось в неудовлетворительном состоянии. Лепной декор был частично утрачен, а на сохранившихся элементах выявили трещины и сколы. Скульптуры на фасаде также пострадали. Специалистам предстоит устранить все дефекты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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