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В московском метро прошел рейд по контролю за соблюдением ношения масок и перчаток 

ТК «Звезда» 16 часов назад
В московском метро прошел рейд по контролю за соблюдением ношения масок и перчаток
Фото: ТК «Звезда»
В рамках рейда пассажиров проверили на соблюдение масочно-перчаточного режима
В московском метрополитене прошел рейд по выявлению нарушителей режима ношения масок и перчаток, во время которого пассажирам, не соблюдающим данный режим, выписывали постановления о штрафе.
Несмотря на отмену в Москве пропускного режима, требование к обязательному ношению масок и перчаток в общественном транспорте города, согласно указу мэра, сохраняется.
«Носить их следует на протяжении всей поездки, с учетом увеличения пассажиропотока это требование помогает более эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции. Также не стоит забывать о соблюдении режима социальной дистанции», — рассказал «Звезде» заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» города Москвы Олег Иванов.
Штраф за несоблюдение требований по ношению масок и перчаток составляет 5 тысяч рублей. С мая 2020 года было выписано уже более 10 тысяч штрафов.
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Новости Москвы , Олег Иванов
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