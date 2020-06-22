В московском метро прошел рейд по контролю за соблюдением ношения масок и перчаток 

В рамках рейда пассажиров проверили на соблюдение масочно-перчаточного режима

В московском метрополитене прошел рейд по выявлению нарушителей режима ношения масок и перчаток, во время которого пассажирам, не соблюдающим данный режим, выписывали постановления о штрафе.

Несмотря на отмену в Москве пропускного режима, требование к обязательному ношению масок и перчаток в общественном транспорте города, согласно указу мэра, сохраняется.

«Носить их следует на протяжении всей поездки, с учетом увеличения пассажиропотока это требование помогает более эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции. Также не стоит забывать о соблюдении режима социальной дистанции», — рассказал «Звезде» заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» города Москвы Олег Иванов

Штраф за несоблюдение требований по ношению масок и перчаток составляет 5 тысяч рублей. С мая 2020 года было выписано уже более 10 тысяч штрафов.