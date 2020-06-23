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Парк «Зарядье» открылся для посетителей 

Москва24 и ещё 6 2 часа назад
Парк «Зарядье» открылся для посетителей
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Парк "Зарядье" открылся с 23 июня для прогулок и занятий спортом, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.
Посетителей призвали носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и стараться не задерживаться на лестницах и дорожках.
Также следует не создавать большие группы и использовать специально размеченные маршруты для передвижения и отдыха, отметили в пресс-службе.
До полной отмены ограничительных мер в Москве массовые мероприятия в парке проводиться не будут.
16 июня после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в Москве заработали музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и ресторанов.
С 23 июня в городе возобновляют работу рестораны и фитнес-центры. Свои двери также открывают библиотеки и детские сады.
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Новости Москвы , Ситуация в мире , ИТАР-ТАСС
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