Собянин высказался о массовых мероприятиях в Москве

Все новости на карте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целом столица уже вернулась к обычному ритму жизни, но массовые мероприятия проводить нельзя, на паузе стоит и индустрия отдыха и развлечений.

"Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим", — написал он в своем блоге.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф