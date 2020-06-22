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Собянин заявил, что проводить массовые мероприятия пока нельзя 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Собянин высказался о массовых мероприятиях в Москве
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в целом столица уже вернулась к обычному ритму жизни, но массовые мероприятия проводить нельзя, на паузе стоит и индустрия отдыха и развлечений.
"Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, а также масочный и перчаточный режим", — написал он в своем блоге.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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