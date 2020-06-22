Археологический сезон открылся в столице, говорится на портале мэра и правительства Москвы

В этом году определены около 200 площадок для раскопок. Самые значимые находятся на пересечении улицы Большая Полянка и Старомонетного переулка, на Китай-городе, на территориях Новодевичьего монастыря, кинотеатра "Художественный" и бывшей Гончарной слободы в Заяузье.

Специалисты также проведут работы на территории в ТиНАО. Там они будут изучать селище Столбово-1, расположенное в поселении Сосенском. Всего там расположено около 179 объектов, они находятся в удовлетворительном состоянии.

За текущий год специалистам удалось обнаружить четыре новых кургана середины XII — начала XIII века. Эксперты отмечают, что это редкий случай и большая удача для археологов. По их мнению, рядом с находками находилось поселение.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов представил одну из отреставрированных находок, работа над которой была завершена на днях. Специалистам удалось восстановить женскую кожаную туфельку начала XIX века, которая была найдена в Замоскворечье в 2017 году.

При обнаружении туфельки она представляла из себя комок кожи, который был выпрямлен и расчищен специалистами. Ее некоторые фрагменты были красного цвета. Длина обуви составляет 22 сантиметра (современный 34–35 размер).

"Мы часто рассказываем о том, как работают археологи зимой. В отдельных случаях работы ведутся в раскопе, но они требуют особой подготовки. Так что большая часть времени уделяется реставрации уже сделанных находок", — рассказал Емельянов.

Он отметил, что обычно процесс обработки находки делится на несколько этапов. Специалисты удаляют грунт и проводят реставрацию объекта. Последний этап занимает от недели до нескольких лет в зависимости от сложности находки.

"За последние три года специалисты обработали более 40 тысяч археологических находок. С начала 2020 года в работе у специалистов находится порядка 7,5 тысячи артефактов. А в музеи за эти последние три года было передано 21 797 артефактов", — добавил Емельянов.

Он подчеркнул, что специалисты подготовили к отправке в музей еще несколько находок, которые были обнаружены при раскопках на Пятницкой улице и Гоголевском бульваре в 2019 году. Это небольшой звеньевой браслет из белого металла XIX века, белоглиняная курительная трубка голландского типа XVIII века, двузубая вилка начала XVIII века и другие объекты.

Ранее археологи отреставрировали артефакты XVIII–XIX веков, обнаруженные в 2017 году на улице Солянке во время работ по прокладке коммуникаций. Всего специалисты воссоздали 30 предметов: фрагменты курительных трубок из красной глины, медные монеты, конскую подкову, стеклянные пузырьки и керамические помадные баночки. Теперь их должны передать в фонды Музея Москвы.