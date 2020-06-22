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Собянин заявил о новом этапе снятия ограничений 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о новом этапе снятия ограничений, которое стартует в столице 23 июня.
Мэр отметил, что заболеваемость коронавирусом в Москве продолжает идти на спад. 20 июня впервые за два месяца количество новых заболевших не превысило 1000 человек.
«Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений», — написал Собянин.
Так, 23 июня после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе, откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.
По Москве начнут циркулировать речные трамвайчики. Библиотеки, детские сады, учреждения социальной защиты населения будут работать без ограничений. Вернутся к работе туристические агентства, однако организация экскурсий по Москве пока невозможна.
Снимается запрет на пользование городской инфраструктурой: детскими площадками, лавочками, уличными тренажерами.
Сергей Собянин также напомнил, что в конце прошлой недели была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг «Мои документы», а количество открытых МФЦ с понедельника увеличилось с 88 до 105.
Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы заявил, что режим самосохранения граждан, а также специальные меры на предприятиях и транспорте будут действовать до появления вакцины. Собянин отмечал, что власти Москвы планируют получить первые партии вакцины осенью 2020 года.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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