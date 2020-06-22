Собянин заявил о новом этапе снятия ограничений 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о новом этапе снятия ограничений, которое стартует в столице 23 июня.

Мэр отметил, что заболеваемость коронавирусом в Москве продолжает идти на спад. 20 июня впервые за два месяца количество новых заболевших не превысило 1000 человек.

«Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений», — написал Собянин.

Так, 23 июня после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе, откроются фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы.

По Москве начнут циркулировать речные трамвайчики. Библиотеки, детские сады, учреждения социальной защиты населения будут работать без ограничений. Вернутся к работе туристические агентства, однако организация экскурсий по Москве пока невозможна.

Снимается запрет на пользование городской инфраструктурой: детскими площадками, лавочками, уличными тренажерами.

Сергей Собянин также напомнил, что в конце прошлой недели была отменена обязательная предварительная запись в центры госуслуг «Мои документы», а количество открытых МФЦ с понедельника увеличилось с 88 до 105.